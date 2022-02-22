Adana'da uyuşturucu bulunan araçtaki 2 zanlı tutuklandı - Haberler
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Adana'da uyuşturucu bulunan araçtaki 2 zanlı tutuklandı

AA, Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da uyuşturucu bulunan araçtaki 2 zanlı tutuklandı

Adana'da bir otomobilde valiz içerisinde 8 kilo 724 gram esrar ele geçirildi.

ADANA (AA) - Adana'da bir otomobilde valiz içerisinde 8 kilo 724 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu yüklü olduğunu tespit ettiği bir otomobili takibe aldı.

Ekipler, plakasını belirledikleri aracı, merkez Yüreğir ilçesinde uygulama noktasında durdurdu.

Araçta, valiz içerisinde 8 kilo 724 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan sürücü Ömer Y. (22) ile araçtaki Ramazan T. (20) işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Esrar, Adana, Güncel, Haberler

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