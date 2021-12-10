Adana'da uygulamada durdurulan otomobilde baz istasyonundan çalınan aküler çıktı - Haberler
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Adana'da uygulamada durdurulan otomobilde baz istasyonundan çalınan aküler çıktı

Adana'da uygulamada durdurulan otomobilde baz istasyonundan çalınan aküler çıktı
AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma ekiplerince uygulamada durdurulan bir araçta baz istasyonundan çalındığı öne sürülen aküler ele geçirildi.

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma ekiplerince uygulamada durdurulan bir araçta baz istasyonundan çalındığı öne sürülen aküler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki Tufanlı Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri trafik ve asayiş uygulaması sırasında bir otomobili durdurdu.

Ekipler, sürücü M.N'nin hareketlerinden şüphelenerek araçta arama yaptı.

Araçta iki akü bulan ekipler, yaptıkları sorgulamada akülerin bir GSM şirketinin Görbeyaz Mahallesi'ndeki baz istasyonundan çalındığını tespit etti.

Jandarma ekipleri, araç sürücüsünü gözaltına aldı.

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AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri

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