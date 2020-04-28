Adana'da uyarı ateşi sırasında kazara şüpheliyi vuran polis açığa alındı Adana'da uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelinin, uyarı ateşi sırasında kazara vurularak ölmesiyle ilgili bir polisin açığa alındığı bildirildi.

Adana'da uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelinin, uyarı ateşi sırasında kazara vurularak ölmesiyle ilgili bir polisin açığa alındığı bildirildi.

Adana Valiliğince yapılan açıklamada, dün Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin uygulama yaptığı hatırlatıldı.

Uygulama noktasında "dur" ikazına uymayarak kaçan Suriye uyruklu A.H'nin uyarı ateşi açılması sırasında kazara yaralandığı aktarılan açıklamada, "Hastaneye sevk edilen A.H. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. İlgili polis memuru, açığa alınmış olup adli ve idari tahkikat devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA