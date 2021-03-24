Adana'da usulsüz reçetelerle alınan ilaçları terör örgütü PKK'ya göndermek istemişler
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Adana'da usulsüz reçetelerle alınan ilaçları terör örgütü PKK'ya göndermek istemişler

24.03.2021 10:03 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:14
Adana'da usulsüz reçetelerle alınan ilaçları terör örgütü PKK'ya göndermek istemişler

Adana merkezli 11 ilde düzenlenen ve 18 kişinin tutuklandığı operasyon kapsamında usulsüz yazılan reçetelerle alınan ilaçların bir kısmının terör örgütü PKK'ya gönderilmeye çalışıldığı öne sürüldü.

Adana merkezli 11 ilde düzenlenen ve 18 kişinin tutuklandığı operasyon kapsamında usulsüz yazılan reçetelerle alınan ilaçların bir kısmının terör örgütü PKK'ya gönderilmeye çalışıldığı öne sürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Adana merkezli İstanbul, Bursa, Ankara, Kayseri, Antalya, Osmaniye, Gaziantep, Diyarbakır, Şırnak ve Van'da 19 Şubat'ta düzenlediği ve aralarında biyolog, doktor ve eczacıların da bulunduğu 18 şüphelinin 24 Şubat'ta tutuklandığı nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet soruşturmasına ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Zanlıların, usulsüz yazılan reçetelerle alınan kanser, kan pıhtılaştırıcı ve uyuşturucu etkili ilaçları terör örgütü PKK'nın yurt dışındaki kamplarına göndermeye çalıştığı iddia edildi.

Şüpheliler arasındaki İran uyruklu Bahar Ak A'nın da tercümanlık adı altında terör örgütü için ilaç temin etmek istediği öne sürüldü.

Operasyon

Polis, Suriye uyruklular adına muayene edilmeden reçeteler düzenlendiği, hastanelerde hastalar için kullanılması gereken kanser ve organ nakli ilaçlarının kullanılmış gibi gösterilip Azerbaycan, Suriye, İran ve Irak'a gönderildiği, yeşil reçeteye tabi uyuşturucu içerikli ilaçların reçetesiz satılarak uyuşturucu ticareti yapıldığı yönündeki iddialar üzerine çalışma başlatmıştı.

Ekipler, 19 Şubat'ta Adana merkezli 11 ilde 4 doktor, 9 eczacı, 2 biyolog, 13 eczane ile ilaç firması çalışanlarının da aralarında bulunduğu 46 zanlıyı gözaltına almış, şüphelilerden 18'i tutuklanmış, 18'i adli kontrolle olmak üzere 28'i serbest bırakılmıştı.

Zanlıların 12 milyon 523 bin 111 lira haksız kazanç temin ettikleri ileri sürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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