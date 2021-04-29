Adana'da üstünde uyuşturucu ve gümrük kaçağı sigara ele geçirilen 2 kişi yakalandı
Adana'da üstünde uyuşturucu ve gümrük kaçağı sigara ele geçirilen iki şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da üstünde uyuşturucu ve gümrük kaçağı sigara ele geçirilen iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmaniye-Adana kara yolunda yaptığı uygulamada, iki yolcu otobüsünü Ceyhan ilçesinde şüphe üzerine durdurdu.
Otobüste yapılan kontrolde, yolculardan M.Ş.D'nin üstünde 300 gram esrar, E.K'nin çantasında ise 468 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İki şüpheli, Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt