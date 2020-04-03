Adana'da usta öğreticiler, günde 300 tıbbi maske ve koruyucu kıyafet üretiyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Adana'da usta öğreticiler, günde 300 tıbbi maske ve koruyucu kıyafet üretiyor - Haberler
Pozantı, Adana, Güncel

Adana'da usta öğreticiler, günde 300 tıbbi maske ve koruyucu kıyafet üretiyor

Adana'nın Pozantı ilçesinde, usta öğreticiler gönüllü olarak tıbbi maske ve koruyucu kıyafet üreterek yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek veriyor.

03.04.2020 16:38 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:54
Adana'da usta öğreticiler, günde 300 tıbbi maske ve koruyucu kıyafet üretiyor

Adana'nın Pozantı ilçesinde, usta öğreticiler gönüllü olarak tıbbi maske ve koruyucu kıyafet üreterek yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek veriyor.

Pozantı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görevli 9 usta öğretici, gönüllü olarak çalışarak günde 300 tıbbi maske ve koruyucu kıyafet üretiyor.

Üretilen maskeler kamu kurumlarına, polis ve askerlere, koruyucu kıyafetler ise Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi ve 112 Acil Servis ekiplerinde görev yapan personellere veriliyor.

Pozantı Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Taytaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezlerinde standartlara uygun medikal maske ve koruyucu kıyafet dikimi yaptıklarını söyledi.

Steril ortamda üretilen maske ve kıyafetlerin dezenfekte yapılarak paketlendiğini kaydeden Taytaş, "Sistemli bir çalışma ile üretimimizi daha da artırmayı hedefliyoruz. Dikimi yapılan maskeler ilçemiz kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, özellikle vatandaşlarımıza hizmet noktasında bire bir temas sağlayan polis, asker ve vefa sosyal destek grubu çalışanlarımızın kullanımına sunuluyor. Koronavirüs salgını ile mücadelede ülke genelimizin kenetlendiği bugünlerde bizler de Pozantı'dan bu mücadeleye destek sunmak için elimizden gelen çalışmayı sergilemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

'Gelmeyin' dediler turistlik ilçeye 25 günde 125 bin araç girdi Haberler
'Gelmeyin' dediler turistlik ilçeye 25 günde 125 bin araç girdi
Korona yüzünden sevgilisi yanına gelemeyince canına kıydı Haberler
Korona yüzünden sevgilisi yanına gelemeyince canına kıydı
İstanbul'da hareketli dakikalar! Korona şüphelisi işçi hastaneden kaçtı Haberler
İstanbul'da hareketli dakikalar! Korona şüphelisi işçi hastaneden kaçtı
Bolu Belediyesi, koronavirüs nedeniyle suya yüzde 50 indirim yaptı Haberler
Bolu Belediyesi, koronavirüs nedeniyle suya yüzde 50 indirim yaptı
Prof. Dr. Melih Us koronavirüse karşı uyardı: 10 kat fazla öldürüyor Haberler
Prof. Dr. Melih Us koronavirüse karşı uyardı: 10 kat fazla öldürüyor
Koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD'de ölü sayısı 6 bini aştı Haberler
Koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD'de ölü sayısı 6 bini aştı
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü
Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti
Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti
Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor
Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi
Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına 'Koronavirüs aşısı bulunur' yazısı astı
Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına "Koronavirüs aşısı bulunur" yazısı astı
İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu
İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu
Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu
Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu
Son Dakika: Karantinadan kaçanlar 'aranan-kayıp' listesine eklenecek
Son Dakika: Karantinadan kaçanlar "aranan-kayıp" listesine eklenecek
Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış
Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış
Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak
Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak
Hakan Aygün sosyal medyadaki 'Ey IBAN edenler' paylaşımı sebebiyle teknesinde gözaltına alındı
Hakan Aygün sosyal medyadaki "Ey IBAN edenler" paylaşımı sebebiyle teknesinde gözaltına alındı
Koronavirüs salgını önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi
Koronavirüs salgını önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi
Fatih Terim, sosyal medyada hakaret eden üç kullanıcı hakkında suç duyurusunda bulundu
Fatih Terim, sosyal medyada hakaret eden üç kullanıcı hakkında suç duyurusunda bulundu
Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu
Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi
Erzurum'da koronavirüs nedeniyle 3 veya daha fazla kişinin yan yana dolaşması yasaklandı
Erzurum'da koronavirüs nedeniyle 3 veya daha fazla kişinin yan yana dolaşması yasaklandı
Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak
Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'kampanya' cevabı: İBB devletin ta kendisidir
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "kampanya" cevabı: İBB devletin ta kendisidir
Son dakika: Bakan Pekcan: Haksız fiyat artışı nedeniyle 7 bin 400 firma inceleme altında
Son dakika: Bakan Pekcan: Haksız fiyat artışı nedeniyle 7 bin 400 firma inceleme altında
Son dakika: Selahattin Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı
Son dakika: Selahattin Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı
Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Fahrettin Koca Abdulhamit Gül Mustafa Destici Zekeriya Birkan
Magazin Ebru Yaşar Acun Ilıcalı Nurgül Yeşilçay İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Lionel Messi Rüştü Reçber Nihat Özdemir Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Polis Nisan İtalya
Şu an buradasınız: Adana'da usta öğreticiler, günde 300 tıbbi maske ve koruyucu kıyafet üretiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 17:46:37. #1.15#
title