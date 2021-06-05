Adana'da üst geçitten alt yola devrilen otomobildeki baba ve oğlu yaralandı
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Adana'da üst geçitten alt yola devrilen otomobildeki baba ve oğlu yaralandı

Adana'da üst geçitten alt yola devrilen otomobildeki baba ve oğlu yaralandı
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde üst geçitten alt yola devrilen otomobildeki baba ve oğlu yaralandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde üst geçitten alt yola devrilen otomobildeki baba ve oğlu yaralandı.

H.H. idaresindeki 01 SZ 038 plakalı otomobil, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki üst geçitten alt yola devrildi.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü ile araçtaki oğlu S.H'yi (6) Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Öte yandan, devrilen otomobil alt yoldan geçen bir minibüse de zarar verdi.

Adana'da üst geçitten alt yola devrilen otomobildeki baba ve oğlu yaralandı
Adana'da üst geçitten alt yola devrilen otomobildeki baba ve oğlu yaralandı
Adana'da üst geçitten alt yola devrilen otomobildeki baba ve oğlu yaralandı
Adana'da üst geçitten alt yola devrilen otomobildeki baba ve oğlu yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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