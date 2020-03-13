Adana'da üniversiteliler, otogara akın etti
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Adana'da üniversiteliler, otogara akın etti - Haber
Adana Merkez, Adana, Güncel

Adana'da üniversiteliler, otogara akın etti

Adana'da üniversiteliler, otogara akın ettiKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesi, Adana Merkez Otogarı'nda yoğunluğa neden oldu.

13.03.2020 00:38 | Son Güncelleme: 13.03.2020 00:41
Adana'da üniversiteliler, otogara akın etti

Adana'da üniversiteliler, otogara akın etti

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesi, Adana Merkez Otogarı'nda yoğunluğa neden oldu. Biletlerin tükeneceğini tahmin eden öğrenciler, tatil duyurusunun hemen ardından memleketlerinin yolu tuttu. Adana'ya yakın illere olan seferlerin Cumartesi gününe kadar dolduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) toplantısında alınan üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi kararı, otobüs seferlerinde yoğunluğu artırdı. Okulların tatil edilmesi nedeniyle yoğun talep olduğunu söyleyen Adana Otobüsçüler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Ramazan İlgan, öğrencilerin otogara akın ettiğini dile getirdi. Ailelerin dönüşler için otogarlarda bilet aradığını aktaran İlgan, Firmalar genelde ek sefer düzenliyor. Kimse bir yerde kalmayacak dedi.

Tatil kararı tahmin edip, biletini erken aldığını anlatan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi İbrahim Aygün, Elazığ'a gidiyorum. Tahmin etmiştim tatil olacağını, tatil olmadan aldım biletimi. O yüzden sorun yaşamadım. Ama şimdi bilet almak isteyenler, giremiyor sitelere dedi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Habip Furkan, memleketi Şanlıurfa'ya gitmek için bilet aldığını söyledi. Bilet alırken zorluk çektiğini kaydeden Furkan, İnternette sistem çökmüştü, telefonları açmıyorlardı. Evdekileri aradım, onlar ayarladı bileti diye konuştu.

YAKIN MESAFE SEFERLERİNDE YOĞUNLUK VAR

Yoğunluk yaşadıklarını ifade eden seyahat firması çalışanı Ali Özlü, Bugün için bilet var ama yarın için yok. Özellikle Niğde ve Kayseri çok yoğun. Kısa mesafeler çok yoğun. Geneli öğrenci. Hepsi otogarda bilet arıyor dedi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Adana'da üniversiteliler, otogara akın etti

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Adana'da üniversiteliler, otogara akın etti

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Korona tedavisinde Türkiye'den müthiş gelişme: 3 saniyede yok ediyor Haber
Korona tedavisinde Türkiye'den müthiş gelişme: 3 saniyede yok ediyor
Diyanet, 'Cuma namazı kılınmayacak' iddialarına yanıt verdi Haber
Diyanet, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi
Koronavirüsle dalga geçti, hastalığa ilk o yakalandı: Sorumsuz aptal Haber
Koronavirüsle dalga geçti, hastalığa ilk o yakalandı: Sorumsuz aptal
Türkiye'deki ilk korona vakasının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Haber
Türkiye'deki ilk korona vakasının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Türkiye ile varılan ateşkes sonrası Rusya'dan ilk hamle! Haber
Türkiye ile varılan ateşkes sonrası Rusya'dan ilk hamle!
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Son dakika: 'Direnelim' diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl...
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Rıdvan Dilmen'den maçların seyircisiz oynanmasına destek: Çok doğru bir karar
Rıdvan Dilmen'den maçların seyircisiz oynanmasına destek: Çok doğru bir karar
Koronavirüs nedeniyle ibadete kapatılan Kabe'yi ebabil kuşları tavaf etti
Koronavirüs nedeniyle ibadete kapatılan Kabe'yi ebabil kuşları tavaf etti
Başakşehir-Kopenhag maçında koronavirüs tedbiri
Başakşehir-Kopenhag maçında koronavirüs tedbiri
İsrail ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi
İsrail ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi
Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk başladı
Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk başladı
Irak'ta Taci Askeri Üssü'ne düzenlenen saldırı sonrası ABD'den açıklama: Tüm seçenekler masada
Irak'ta Taci Askeri Üssü'ne düzenlenen saldırı sonrası ABD'den açıklama: Tüm seçenekler masada
Koronavirüsten korunmak için yoğurda arap sabunu kattı, zehirlendi: İçimi temizler diye düşündüm
Koronavirüsten korunmak için yoğurda arap sabunu kattı, zehirlendi: İçimi temizler diye düşündüm
Altay Bayındır ameliyat oldu
Altay Bayındır ameliyat oldu
Kanada Başbakanı Trudeau ve eşi, Kovid-19 şüphesiyle kendilerini karantinaya aldı
Kanada Başbakanı Trudeau ve eşi, Kovid-19 şüphesiyle kendilerini karantinaya aldı
Şampiyonluk oranları değişti! Trabzonspor favori
Şampiyonluk oranları değişti! Trabzonspor favori
Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 yendi
Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 yendi
Tokai çakmalarının üreticisi Sebat Çakmak resmen satıldı
Tokai çakmalarının üreticisi Sebat Çakmak resmen satıldı
İnşaat işçisi olarak çalıştığı okulda 27 yıl sonra konferans verdi
İnşaat işçisi olarak çalıştığı okulda 27 yıl sonra konferans verdi
İş Bankası'ndan emekli müşterilerine 1.000 TL'ye varan promosyon ödemesi
İş Bankası'ndan emekli müşterilerine 1.000 TL'ye varan promosyon ödemesi
Son Dakika: Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle ülkesi Portekiz'de karantinaya alındı
Son Dakika: Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle ülkesi Portekiz'de karantinaya alındı
Formula 1 takımı McLaren, bir çalışanında koronavirüs tespit edildiği için Avustralya Grand Prix'sinden çekildi
Formula 1 takımı McLaren, bir çalışanında koronavirüs tespit edildiği için Avustralya Grand Prix'sinden çekildi
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Akif Ersoy Ali Babacan Ziya Selçuk Hulusi Akar
Magazin Emrah Can Yaman Muhterem Nur Serenay Sarıkaya
Spor Adem Büyük Sergen Yalçın Malcolm Thomas Hikmet Karaman Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Avrupa Vatandaş Kopenhag Başakşehir
Şu an buradasınız: Adana'da üniversiteliler, otogara akın etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 01:18:07. #1.15#