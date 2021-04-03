Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı için açılış töreni yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı için açılış töreni yapıldı

Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Kültür Sanat

Adana'da bu yıl çevrim içi düzenlenen 9. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı için açılış töreni düzenlendi.

Adana'da bu yıl çevrim içi düzenlenen 9. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı için açılış töreni düzenlendi.

İnternet ve sosyal medya platformları üzerinden canlı yayınlanan karnaval etkinlikleri, geleneksel başlangıç gongunun çalınmasıyla başladı.

Otomobilleriyle gelen vatandaşlara etkinlikleri izleme imkanı da tanıyan karnavalın açılışı, renkli görüntülere sahne oldu.

Açılışta, karnaval için özel olarak tasarlanan "Kortej Kostümleri Yarışması" defilesi yapıldı.

Defilenin ardından karnavalın fikir öncüsü Ali Haydar Bozkurt'un şefliğinde Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) konser verdi.

ÇDSO, karnaval kapsamında konser veren Sena Şener ve Zuhal Olcay ile Yeni Türkü ve Adamlar grubuna da eşlik etti.

Vali Süleyman Elban, karnavalın açılış töreninde, bir sonraki organizasyonun Adana sokaklarında coşkuyla kutlanması temennisinde bulundu.

Adana'nın her mevsim çok güzel olduğunu belirten Elban, "2011'de başlayan karnavalla birlikte Adana çok hızlı bir şekilde festivaller şehri haline dönüştü. Festival yapmak herkesin harcı ama festivali huzur içerisinde, sevgiyle, insanları mutlu bir şekilde uğurlayacak bir festival yapmak ancak Adana gibi şehirlere nasip olur. Bu da Adana insanının bir özelliğidir." diye konuştu.

Karnavalın fikir öncüsü Ali Haydar Bozkurt da etkinliğe kentin ev sahipliği yapmasından gurur duyduklarını ifade etti.

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı için açılış töreni yapıldı
Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı için açılış töreni yapıldı
Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı için açılış töreni yapıldı
Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı için açılış töreni yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Ali İhsan Su Özlem Zengin Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Hülya Avşar İbrahim Tatlıses Berrak Tüzünataç
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Caner Erkin Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aydın Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı için açılış töreni yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 21:10:25. #1.16#
title