Adana'da uçuş yapacağı tepeden düşen paraşütçü kurtarıldı
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Adana'da uçuş yapacağı tepeden düşen paraşütçü kurtarıldı

Adana'da uçuş yapacağı tepeden düşen paraşütçü kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana'nın Sarıçam ilçesinde yamaç paraşütçülerinin uçuş alanı olarak kullandığı tepeden düşen paraşütçü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde yamaç paraşütçülerinin uçuş alanı olarak kullandığı tepeden düşen paraşütçü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yamaç paraşütçüsü F.A. (55), uçuş yapmak için geldiği Menekşe Mahallesi'ndeki Menekşe Tepesi'nde yaklaşık 10 metre yükseklikten kayalıklara düştü.

İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarılan F.A, ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Adana'da uçuş yapacağı tepeden düşen paraşütçü kurtarıldı
Adana'da uçuş yapacağı tepeden düşen paraşütçü kurtarıldı
Adana'da uçuş yapacağı tepeden düşen paraşütçü kurtarıldı
Adana'da uçuş yapacağı tepeden düşen paraşütçü kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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