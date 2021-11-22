Uçurumdan düşen alzaymır hastası ekiplerce kurtarıldı - Haberler
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Uçurumdan düşen alzaymır hastası ekiplerce kurtarıldı

AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Adana'da uçurumdan düşen alzaymır hastası, polis ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'da uçurumdan düşen alzaymır hastası, polis ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Can Vadisi Sokak'taki uçurumdan yardım sesi geldiğini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada yaşlı bir kişinin yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki uçurumdan çalılık alana düştüğünü tespit etti.

Ekipler, yapılan çalışmaların ardından hafif yaralandığı belirlenen yaşlı kişiyi bulunduğu yerden kurtardı.

Üzerinden kimlik çıkmayan ve alzaymır hastası olduğu tespit edilen yaralı, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uçurumdan düşen alzaymır hastası ekiplerce kurtarıldı

Uçurumdan düşen alzaymır hastası ekiplerce kurtarıldı

Uçurumdan düşen alzaymır hastası ekiplerce kurtarıldı

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AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri

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