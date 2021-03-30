Adana'da uçuruma yuvarlanan araçtaki 2 kişi yaralandı
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Adana'da uçuruma yuvarlanan araçtaki 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Adana'da uçuruma yuvarlanan araçtaki 2 kişi yaralandı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde uçuruma yuvarlanan araçtaki 2 kişi yaralandı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde uçuruma yuvarlanan araçtaki 2 kişi yaralandı.

Saimbeyli Feke yolunda Mehmet Uysun (71) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada araç sürücüsü Uysun (71) ile Mercan Uysun (71) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından önce Saimbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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