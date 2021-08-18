Adana'da uçuruma devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Adana'nın Kozan ilçesinde, uçuruma devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Adana'nın Kozan ilçesinde, uçuruma devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mustafa Akgül (39) idaresindeki traktör, Şerifli Mahallesi yakınlarında uçuruma devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri, Akgül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
İncelemelerin ardından Akgül'ün cesedi Feke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın