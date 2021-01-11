Adana'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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Adana'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

11.01.2021 11:29 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:32
Adana'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Adana'nın Feke ilçesinde, uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü.

Adana'nın Feke ilçesinde, uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü.

Alınan bilgiye göre, Tahsin Artık (47) idaresindeki 01 Y 6915 plakalı otomobil, Oruçlu Mahallesi mevkisinde yaklaşık 200 metrelik uçuruma devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Servis ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Cankur ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücü Artık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Artık'ın cenazesi, Feke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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