Adana'da uçuruma devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Adana'da uçuruma devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Adana'da uçuruma devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat - Haberler | Güncel

Adana'nın Pozantı ilçesinde uçuruma devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde uçuruma devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

A.A. yönetimindeki 01 TZ 709 plakalı otomobil, Alpu Mahallesi'nde uçuruma devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yaralı A.A. ve oğlu T.A'yı (15) sıkıştıkları otomobilden çıkardı.

Yaralılar, ambulansla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat

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