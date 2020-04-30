Adana'da uçurtma uçurmak yasaklandı
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Adana'da uçurtma uçurmak yasaklandı

Adana'da uçurtma uçurmak yasaklandı
30.04.2020 19:20 | Son Güncelleme: 30.04.2020 19:20

Adana İl Emniyet Müdürlüğü, yüksek gerilim hatlarına takılarak elektrik kesintisine yol açan uçurtmaların uçurulmasının yasaklandığını bildirdi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü, yüksek gerilim hatlarına takılarak elektrik kesintisine yol açan uçurtmaların uçurulmasının yasaklandığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda bazı mahallelerde yoğun şekilde uçurulan uçurtmaların yüksek gerilim hatlarına çarpması veya takılması nedeniyle elektrik kesintisi ve elektrik arızalarına sebebiyet verdiği belirtildi.

Söz konusu elektrik kesintilerinin bir çok kişinin can ve mal güvenliğini tehlikeye soktuğu, solunum cihazı gibi bazı tıbbi cihazlara bağlı hastaları mağdur ederek cihazlara zarar verdiği kaydedildi.

Uçurtmaların elektrik tellerine çarpması ve dolanması nedeniyle yangın riskinin arttığını, Adana Havalimanı ve İncirlik Hava Üssü'ndeki uçakların iniş ve kalkışlarında uçuş güvenliğinin tehlikeye girdiğinin belirtildiği açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Kamu düzeninin korunması, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği ile can ve mal güvenliğinin sağlanması, elektrik altyapısının korunarak elektrik kesintilerinin en aza indirilmesi ile uçuş güvenliğinin sağlanması adına, vatandaşların ikamet ettiği veya iş yerlerinin bulunduğu bölgelerde uçurtma uçurulması yasaklanmıştır. Emre uymayanlar hakkında, 'emre aykırı davranış' fiilini düzenleyen 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32/1 Maddesi gereğince Kaymakamlıklar tarafından yaptırım uygulanacaktır. Başta zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak idari para cezası uygulanacaktır."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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