Üçüncü kattan düşen hamile kadın toprağa verildi
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Üçüncü kattan düşen hamile kadın toprağa verildi

10.03.2021 08:53 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:05

Adana'da üçüncü kattan düşen dokuz aylık hamile kadın hayatını kaybetti, bebeği kurtarıldı.

Adana'da üçüncü kattan düşen dokuz aylık hamile kadın hayatını kaybetti, bebeği kurtarıldı.

Merkez Yüreğir ilçesinde dün, ikamet ettiği müstakil binanın üçüncü katında kilim silkelerken dengesini kaybederek zemine düşüp ağır yaralanan 9 aylık hamile Suriye uyruklu Hasne Hammadi (21) tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Ölen kadından sezaryenle alınan kız bebeği ise doktorların müdahalesiyle yaşama tutundu.

Hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsi işleminin ardından kadının cenazesi, yakınları tarafından alınarak Küçükoba Mezarlığında toprağa verildi.

Bebeğin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Hasne Hammadi, ikamet ettiği Levent Mahallesi'ndeki müstakil binanın üçüncü katında kilim silkelediği sırada dengesini kaybederek zemine düşmüş, ağır yaralanan kadın, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Bir çocuk annesi kadının 9 aylık hamile olduğu öğrenilmişti.

Üçüncü kattan düşen hamile kadın toprağa verildi
Üçüncü kattan düşen hamile kadın toprağa verildi
Üçüncü kattan düşen hamile kadın toprağa verildi
Üçüncü kattan düşen hamile kadın toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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