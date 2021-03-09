Adana'da üçüncü kattan düşen hamile kadın ağır yaralandı
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Adana'da üçüncü kattan düşen hamile kadın ağır yaralandı

09.03.2021 12:35 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:35
Adana'da üçüncü kattan düşen hamile kadın ağır yaralandı

Adana'da üçüncü kattan düşerek ağır yaralanan dokuz aylık hamile kadın, hastaneye kaldırıldı.

Adana'da üçüncü kattan düşerek ağır yaralanan dokuz aylık hamile kadın, hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Suriye uyruklu Hasne Hammadi (21), ikamet ettiği merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'ndeki müstakil binanın üçüncü katında kilim silkelediği sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

Kadını yerde yaralı halde gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Bir çocuk annesi yaralı kadının dokuz aylık hamile olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yaralı kadının komşusu Sevgi Betirgiç, evde bulunduğu sırada sokaktan çığlık seslerini duyup olay yerine gittiğini belirterek, "Kadın yerde yaralı olarak yatıyordu. Daha sonra eşi ve kayınbabası düştüğü yere geldi. Kadın hamileydi ve durumu iyi değildi." dedi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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