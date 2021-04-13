Adana'da ücretsiz patates dağıtımına başlandı

TOPRAK Mahsulleri Ofisi'nce (TMO) Niğde ve Nevşehir'den alımı yapılan patateslerin Adana'daki ihtiyaç sahiplerine dağıtımına başlandı.

TOPRAK Mahsulleri Ofisi'nce (TMO) Niğde ve Nevşehir'den alımı yapılan patateslerin Adana'daki ihtiyaç sahiplerine dağıtımına başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla patates ve soğan üreticilerine destek olmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nca görevlendirilen Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından Niğde ve Nevşehir'den alımı yapılan patateslerin yüklendiği 24 TIR, Adana'ya geldi. Yemeklik patatesler, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında kayıtları bulunan ve düzenli olarak yardım alan ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. İlerleyen günlerde gelecek kuru soğanların da ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı bildirildi.Gelen patatesler ilk olarak merkez Seyhan ilçesinde dağıtılmaya başladı. Ekipler kapı kapı gezerek, ailelere 25 kiloluk patates çuvallarını teslim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR