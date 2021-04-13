Adana'da ücretsiz patates dağıtımına başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da ücretsiz patates dağıtımına başlandı

Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR - Haberler | Güncel
Adana'da ücretsiz patates dağıtımına başlandı

TOPRAK Mahsulleri Ofisi'nce (TMO) Niğde ve Nevşehir'den alımı yapılan patateslerin Adana'daki ihtiyaç sahiplerine dağıtımına başlandı.

TOPRAK Mahsulleri Ofisi'nce (TMO) Niğde ve Nevşehir'den alımı yapılan patateslerin Adana'daki ihtiyaç sahiplerine dağıtımına başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla patates ve soğan üreticilerine destek olmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nca görevlendirilen Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından Niğde ve Nevşehir'den alımı yapılan patateslerin yüklendiği 24 TIR, Adana'ya geldi. Yemeklik patatesler, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında kayıtları bulunan ve düzenli olarak yardım alan ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. İlerleyen günlerde gelecek kuru soğanların da ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı bildirildi.Gelen patatesler ilk olarak merkez Seyhan ilçesinde dağıtılmaya başladı. Ekipler kapı kapı gezerek, ailelere 25 kiloluk patates çuvallarını teslim etti.


Adana'da ücretsiz patates dağıtımına başlandı
Adana'da ücretsiz patates dağıtımına başlandı
Adana'da ücretsiz patates dağıtımına başlandı
Adana'da ücretsiz patates dağıtımına başlandı
Adana'da ücretsiz patates dağıtımına başlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ece Erken Mehtap Ar Hande Erçel Mustafa Üstündağ
Spor Diego Mesut Özil Ünal Karaman Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adana'da ücretsiz patates dağıtımına başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 15:45:32. #1.16#
title