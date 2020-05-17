Adana'da uçmaya çalışırken düşen iki karga yavrusu yuvalarına bırakıldı Adana'da, uçmaya çalışırken düşen iki karga yavrusu itfaiyenin merdivenli aracıyla yuvalarına bırakıldı.

Adana'da, uçmaya çalışırken düşen iki karga yavrusu itfaiyenin merdivenli aracıyla yuvalarına bırakıldı.

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde, ağaçtaki yuvalarından düşen iki karga yavrusunu gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerini aradı.

Adrese giden ekipler, iki yavrunun yuvalarının yakınlardaki bir ağaçta olduğunu belirledi.

Ekipler, karga yavrularını bölgeye çağırdıkları itfaiyenin merdivenli aracıyla bulundukları yerden alarak kendi yuvalarına bıraktı.

Kaynak: AA