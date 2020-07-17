Adana'da üç çocuğunu öldüren annenin yargılanmasına devam edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adana'da üç çocuğunu öldüren annenin yargılanmasına devam edildi

Adana'da 3, 7 ve 9 yaşlarındaki 3 çocuğunu bıçakla öldürdükten sonra bileklerini keserek intihara kalkıştığı iddia edilen Selma C. hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşmasına devam edildi.

Adana'da üç çocuğunu öldüren annenin yargılanmasına devam edildi
17.07.2020 14:37 | Son Güncelleme: 17.07.2020 14:55

Adana'da 3, 7 ve 9 yaşlarındaki 3 çocuğunu bıçakla öldürdükten sonra bileklerini keserek intihara kalkıştığı iddia edilen Selma C. hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşmasına devam edildi.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu Selma C. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşma sanık avukatı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatları hazır bulundu.

Sanık Selma C. savunmasında kötü durumda olduğunu belirterek, "Çocuklarımın katili olarak yargılanıyorum, ben de yaşamak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Selma C'nin avukatı da müvekkilinin olaydan önce gördüğü şiddet nedeniyle jandarmaya şikayette bulunduğunu ancak, gördüğü psikolojik ve fiziksel şiddet nedeniyle daha sonra şikayetinden vazgeçtiğini öne sürerek sanığın tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Selma C'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı, sanığın, cezai ehliyetiyle ilgili rapor alınması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine ve eksikliklerin tamamlanması için erteledi.

Yüreğir ilçesine bağlı Geçitli Cumhuriyet Mahallesinde, 21 Ekim 2018'de, sabah eşi tarlaya gidince pencereleri kapatıp tüm kapıları kilitleyerek, evin koridorunda 3 yaşındaki oğlu Mahmut, 7 yaşındaki kızı Semanur ve 9 yaşındaki Mehmet Emin'i bıçakla öldüren, ardından bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan Selma C. hakkında "Çocuklarını kasten öldürmek" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım Magazin
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı Dünya
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti 3. Sayfa
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı Politika
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar Magazin
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Yıllar sonra babası albümden çıkardı! İki şehidin beraber çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı
Yıllar sonra babası albümden çıkardı! İki şehidin beraber çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
Son 10 yılın en büyük banka dolandırıcılığı: 1.5 milyarlık organize vurgun
Son 10 yılın en büyük banka dolandırıcılığı: 1.5 milyarlık organize vurgun
Gareth Bale'ın şampiyonluk kutlamalarındaki isteksiz tavrı, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı
Gareth Bale'ın şampiyonluk kutlamalarındaki isteksiz tavrı, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Boris Johnson, İngiltere'de maçlara ekim ayından itibaren seyirci alınabileceğini söyledi
Boris Johnson, İngiltere'de maçlara ekim ayından itibaren seyirci alınabileceğini söyledi
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Ispartalı avukat, TFF'ye 32 TL'lik manevi tazminat davası açtı
Ispartalı avukat, TFF'ye 32 TL'lik manevi tazminat davası açtı
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
FBI Twitter'ın hacklenmesi hakkında soruşturma başlattı
FBI Twitter'ın hacklenmesi hakkında soruşturma başlattı
Mucize Doktor'un Açelya'sından çarpıcı itiraf: Üniversite yıllarımda metrobüste tacize uğradım
Mucize Doktor'un Açelya'sından çarpıcı itiraf: Üniversite yıllarımda metrobüste tacize uğradım
Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı
Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Bülent Turan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya Erkan Kolçak Köstendil
Spor Okan Buruk Burak Yılmaz Gökhan Gönül Fırat Aydınus Hikmet Karaman
Daha Fazla Tbmm Adana Şehit İngiltere
Şu an buradasınız: Adana'da üç çocuğunu öldüren annenin yargılanmasına devam edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 15:27:43. #1.14#
title