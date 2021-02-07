Adana'da tutuklanan 41 şüpheli arasındaki suç örgütü elebaşının silahını kadınların çantasında sakladığı iddiası

Adana'da tutuklanan 9'u polis 41 şüpheli arasındaki suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen zanlının, polis baskınlarına karşı silahını, eşinin ve birliktelik yaşadığı başka bir kadının çantasında saklayarak önlem aldığı iddia edildi.

Adana'da tutuklanan 9'u polis 41 şüpheli arasındaki suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen zanlının, polis baskınlarına karşı silahını, eşinin ve birliktelik yaşadığı başka bir kadının çantasında saklayarak önlem aldığı iddia edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 13 Ocak'ta düzenlenen ve 9'u polis 41 şüphelinin tutuklandığı suç örgütü soruşturmasına ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Tutuklananlar arasındaki suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Murat T'nin (28), polis operasyonlarına karşı silahını, eşinin ve birliktelik yaşadığı başka bir kadının çantasına saklayarak tedbir aldığı iddia edildi.

Şüphelinin araçla yolculuğu sırasında da polisin yollarda yapacağı uygulamalara karşı eşi veya birliktelik yaşadığı kadının kendisine eşlik ettiği öne sürüldü.

Öte yandan suç örgütü üyelerinin, Yüreğir ilçesinde belirli saatlerde uyuşturucu satışı için anlaştığı, ancak anlaşmaya uyulmaması üzerine aralarında husumet başlayan başka şüphelilerin çeşitli yerlere sakladığı uyuşturucuyu çalıp sattığı da iddialar arasında yer aldı.

Operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında emniyet ekipleri, 8 ay önce başlattıkları teknik ve fiziki takiple, görevdeki bazı polislerin de aralarında olduğu grubun suç örgütü yapılanması içinde hareket ettiğini belirlemişti.

Zanlıların örgüt kurarak "cinayet", "silah ve uyuşturucu ticareti", "rüşvet", "yaralama" ve "yağma" olaylarına karıştıkları öne sürülmüştü.

Ekip, 13 Ocak'ta düzenlediği operasyonla biri komiser 13 polisin de aralarında bulunduğu 61 zanlıyı yakalamıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 10 tüfek ve 11 tabanca, 200 mermi ve fişek, 3 bin 504 uyuşturucu hap, 3 kilo 764 gram esrar, 71 bin 430 lira ile 13 alacak senedi ele geçirilmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 61 şüpheliden 4'ü savcılık talimatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, 13'ü polis 57'si adliyeye sevk edilmişti.

Savcılıkça sorgulanan zanlılardan 7'si salıverilmiş, nöbetçi hakimliğe çıkartılan 9 polis ve suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Murat T'nin de arasında olduğu 41 şüpheli tutuklanmış, biri komiser 4 polisin de olduğu 9 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun