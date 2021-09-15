Adana'da turunçgil bahçelerine 30 bin faydalı böcek salındı - Haberler
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Adana'da turunçgil bahçelerine 30 bin faydalı böcek salındı

AA / Ayten Bahar Özkurt - Haberler | Güncel
Adana'da turunçgil bahçelerine 30 bin faydalı böcek salındı

Adana'da, unlu bit zararlısıyla mücadele kapsamında turunçgil bahçelerine 30 bin faydalı böcek salındı.

Adana'da, unlu bit zararlısıyla mücadele kapsamında turunçgil bahçelerine 30 bin faydalı böcek salındı.

Merkez Yüreğir ilçesi Aydıncık Mahallesi'nde bir çiftlikte Adana Çiftçiler Birliği ve ziraat odaları desteğiyle "Tarla Okulu" açıldı.

Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, açılışta yaptığı konuşmada, turunçgil üretiminde kentin önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Üretimde biyolojik mücadeleye büyük önem verdiklerini aktaran Tekin, bu kapsamda enstitü iş birliğiyle kayıplara neden olan unlu bit zararlısıyla ilgili çalışma yaptıklarını dile getirdi.

Şu an unlu bit ile başlayan biyolojik mücadelenin gelecekte diğer zararlılarla ilgili de devam edeceğini belirten Tekin, amaçlarının tarımda kullanılan ilaçların en aza indirgenmesi sağlayarak insan sağlığını korumak olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina Dire Başkanı Ersin Dilber de verdikleri biyolojik ve biyoteknik mücadele desteğinin bundan sonra da devam edeceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından turunçgil bahçelerine 30 bin faydalı böcek salındı.

AA / Ayten Bahar Özkurt - Son Dakika Haberleri
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Haber: Adana'da turunçgil bahçelerine 30 bin faydalı böcek salındı - Haberler
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