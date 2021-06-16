Adana'da Türkiye-Galler maçı dev ekrandan araçların içinden izlendi
Adana'da, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda, Türkiye ile Galler arasında oynanan maç, dev ekrandan araçların içinden seyredildi.
Adana'da, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda, Türkiye ile Galler arasında oynanan maç, dev ekrandan araçların içinden seyredildi.
Yüreğir Belediyesi tarafından Millet Bahçesi'ne Türkiye-Galler maçı için dev ekran kuruldu.
Vatandaşlar, araçlarını dev ekranın karşısına park edip karşılaşmayı izledi.
Belediye görevlileri, maçı izleyenlere patlamış mısır, çay ve gazoz ikram etti.
Maçı ailesiyle izleyen Ahmet Köse, Yüreğir Belediyesine teşekkür ederek A Milli Takımı her kulvarda destekleyeceklerini söyledi.
Eşiyle maçı seyreden Mine Sönmez de ülke olarak kenetlendiklerini dile getirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı