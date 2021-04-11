Adana'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü nedeniyle bisiklet turu düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü nedeniyle bisiklet turu düzenlendi

Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel
Adana'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü nedeniyle bisiklet turu düzenlendi

Adana'da, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kentte bisiklet turu yapıldı.

Adana'da, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kentte bisiklet turu yapıldı.

Adana Valiliği öncülüğünde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Sağlığa pedal çevir" sloganıyla düzenlenen bisiklet turuna katılacak sporcular, sabah saatlerinde Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Parkı'ndan toplandı.

Sporcular, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla görevli polislere çiçek verdi. Trafik polisleri de kaskı olmayan sporculara kask hediye etti.

Yaklaşık 500 sporcu, Atatürk Parkı'ndan başlayarak tarihi Taşköprü ve Büyük Saat Kulesi gibi kentin turistik mekanlarından bisikletleriyle geçti.

Sporcular, yaklaşık 10 kilometrelik turun ardından tekrar Atatürk Parkı'ndaki bitiş noktasına ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mario Draghi Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Deniz Hande Ataizi Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Arda Turan Gökhan Töre Cüneyt Çakır Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adana'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü nedeniyle bisiklet turu düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 13:10:37. #1.14#
title