Adana'da Türk Bayrağı'nı çöpe atan kadın tutuklandı
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Adana'da Türk Bayrağı'nı çöpe atan kadın tutuklandı

Adana'da Türk Bayrağı'nı çöpe atan kadın tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'da bir iş yerinde asılı olan Türk Bayrağı'nı çöpe attığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Adana'da bir iş yerinde asılı olan Türk Bayrağı'nı çöpe attığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesinde bir av malzemeleri satan iş yerine asılı olan Türk Bayrağı'nı asılı olduğu yerden alıp, çöp kovasına atan kadın, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi.

Merkez Çukurova ilçesinde oturan Merve D., Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Merve D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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