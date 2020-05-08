Adana'da turfanda patatese buruk hasat
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Adana'da turfanda patatese buruk hasat

Adana'da turfanda patatese buruk hasat
08.05.2020 10:45 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:46

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Adana'da turfanda patates hasadı başladı.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Adana'da turfanda patates hasadı başladı. Kentte Aralık ayında yağan yoğun yağış ve şubat ayındaki don nedeniyle patatesin rekoltesinin düşük olması bekleniyor. Tarlada kilosu 2 ile 3 lira arasında satılan patates fiyatının önümüzdeki haftalarda düşmesi bekleniyor.

Elverişli iklimi ve verimli topraklarıyla Adana'da 68 bin dekar alanda ekilen patates, bu sene üreticisini sevindirmedi. Aralık ayında kente metrekareye düşen 147 kilogramlık yağış birçok ürün gibi patatesi de vurdu. O dönem yeni ekilmiş patatesler yoğun yağış nedeniyle zarar görürken çoğu üretici yağışların ardından tekrar patates ekti. Patatesler tam gelişme dönemindeyken bu sefer de Şubat ayında yaşanan don olayı ürünlerin çoğunun zarar görmesine neden oldu.

Bin bir emekle yetiştirilen patateslerin geçen hafta hasadına başlanması gerekirken yine yağış nedeniyle hasat 1 hafta daha ertelendi. Bütün olumsuzluklara rağmen Türkiye'deki patates üretiminin yüzde 5'ini karşılayan Adana'da hasat bu hafta başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalara gelen tarım işçileri, traktör yardımıyla çıkartılan patatesleri topraktan arındırdı.

Türkiye'nin dört bir yanına gönderilecek ürünler, sökümü yapan tarım işçileri tarafından özenle selelere alındı. Kasalanıp kamyona yüklenen erkenci patatesler, manav ve pazar tezgahlarında yerini almak üzere hallere gönderildi.

Rekoltesi olumsuzluklar nedeniyle geçen yıllara göre yüzde 50 düşen patatesin fiyatı da tarlada 2 ile 3 lira arasında değişiyor. Üreticiler, şu an Yüreğir ilçesinde hasadı devam eden patatesin önümüzdeki hafta tüm kent genelinde başlamasının ardından fiyatının düşeceğini söyledi.

"VERİM DÜŞÜK"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Adana'da bu sene dönüm başına 1 buçuk ile 3 ton arası verim beklediklerini belirterek şunları söyledi:

"Bu yıl patates hasadı geç başladı. Sebebi de bunun Aralık ayında yağan yağışlar ve Şubat ayında yaşanan don olayı. Bu sebeple bazı ekilen patateslerin bir kısmı çürüdü ve bozuldu. Bu da verime yansıdı. Havaların serin ve soğuk gitmesi de hasadı geciktirdi. Çiftçimiz korku halinde eğer patatesini bekletirse ileride fiyatlar düşecek. Haftaya Adana'nın bütün bölgesinde hasat başlayacak. Şu anda fiyatları boyutuna göre 2 buçuk lira ile 3 lira arasında. Haftaya da patates fiyatları 2 lirayı bulur ve daha da düşebilir. Şu anda Adana'da, Hatay'ın Reyhanlı ve İzmir'in Ödemiş ilçelerinde hasat sürüyor. Ödemiş'te hasat daha erken başladı ve daha verim çok. Bu yıl Adana'da 1 buçuk ile 3 ton arası dönüme verim bekleniyor."

"ÜRETİM BOLLUĞU BUNDAN SONRA OLACAKTIR"

Yurt dışından ithal patates getirmenin de gerek olmadığını belirten Doğan, "Sonuçta Türkiye'de 1 milyon 400 bin dönüm alanda patates ekimi yapılmakta. Üretim bolluğu bundan sonra olacaktır. Çiftçimiz üretiyor. Gönül rahatlığıyla herkes patates yiyebilir" diye konuştu.

"ÇİFTÇİ, TÜCCAR ZARAR ETMESİN, TÜKETİCİ PAHALI ÜRÜN ALMASIN"

Patatesin kilogram fiyatının İstanbul'da 5 liradan satılmasına da değinen Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Bütün ürünlerin tamamında ürün çıktığı yerde ucuz, satıldığı yerde pahalıdır. Bizim temennimiz çiftçimiz ve tüccarımız para kazansın ama çok kazanmasın. Tüketicimiz de aldığı ürünü çok pahalıya almasın. Çiftçimiz, tüccarımız zarar etmesin. Tüketicimiz de pahalı ürün almasın biz bunu her zaman dile getiriyoruz. Ancak bu makas sürekli açıktır. Aslında makasın kapatılması da hükümet ve Tarım ve Orman Bakanlığının yapacağı düzenlemelerle olur" ifadelerini kullandı.

"YERLİ MALI YURDUN MALI"

Patates üreticisi Bülent Dinler ise Türkiye'nin yurt dışından patates ithal etmesine gerek olmadığını vurgulayarak, "İzmir'de söküm var. Niğde'de depolarda patates var. Türkiye'ye yetecekten daha çok patates varken dış ülkeden patates geldiğini duyuyoruz. Yerli malı yurdun malı herkes bunu kullanmalı. Çiftçi bu şartlarda zarar ederken yurt dışından patatesin gelmesini istemiyoruz. Şuanda patatesin tarladan çıkış fiyatı 2 buçuk lira civarında. Bunu da boyutuna göre ayırıyoruz. Küçük boyutlular 1 buçuk orta ve iri boyut ise 2 buçuk lira" dedi.

(Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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