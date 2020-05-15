Adana'da turfanda patates hasadı devam ediyor
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Adana'da turfanda patates hasadı devam ediyor

Adana'da turfanda patates hasadı devam ediyorADANA'da hasadı geciken patatesin fiyatı, tarlada 1,5 liraya kadar düştü.

Adana'da turfanda patates hasadı devam ediyor
15.05.2020 08:49 | Son Güncelleme: 15.05.2020 08:53

Adana'da turfanda patates hasadı devam ediyor

ADANA'da hasadı geciken patatesin fiyatı, tarlada 1,5 liraya kadar düştü. Üreticiler soğanda olduğu gibi patates ihracatının da kademeli olarak açılmasını istiyor.

Türkiye'nin erkenci patates hasadının yapıldığı Adana'da patates hasadı devam ediyor. Adana'da Nisan ayının sonlarında yapılan patates hasadına, bu yıl yağışlar nedeniyle Mayıs'ın ikinci haftasında başlandı. Bu yıl 67 bin 500 dönüm alanda ekilen patatesten 240 bin ton rekolte bekleniyor.

PATATES TARLADA 1,5 LİRAYA KADAR DÜŞTÜ

Adana patatesinin taze olmasından dolayı depolama imkanı olmadığını belirten Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, koronavirüs salgını nedeniyle restoran, otel ve kafeler kapalı olduğu için talebin düşük olduğunu söyledi. Bu nedenle patates fiyatlarının düştüğünü kaydeden Doğru, "Hasadın başladığı gün tarlada fiyatı 2 ila 2,5 lira olan patatesin kilosu şu anda 1 ila 1,5 liraya kadar düştü. Hasat edilen patatesler hallere gidecek, oradan manav, market ve semt pazarları aracılığıyla tüketiciye ulaştırılacak ve fiyat daha da katlanacak ancak üreticinin eline geçen para çok düşük. Bu fiyatlarla üretici zarar edecek? dedi.

'PATATES İHRACATI KADEMELİ OLARAK AÇILMALI'

Üreticinin soğanda olduğu gibi patateste de ihracatın açılmasını beklediğini belirten Doğru, "Ülke olarak patatesin kalitelisine ihtiyacımız var. İhracatın kısıtlaması doğru bir karardı. Ama üreticiler olarak, soğanda olduğu gibi patatesin de önünün açılmasını istiyoruz. Aksi taktirde fiyatlar bu kadar düştükten sonra yükselmesi beklenemez. Çiftçiler zarar ederse gelecek sezon patates ekmez ve ülke patatessiz kalır. Bu nedenle belli kotalarla ihracatın açılmasının tam zamanıdır. Patates üreticisinin Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve hükümetimizden beklentisi, patates ihracatının kademeli olarak açılmasıdır? ifadelerini kullandı.

'TÜKETİCİLER UCUZ SEMT PAZARLARINA YÖNELSİN'

Tarladan çıkan patatesin, tüketiciye ulaşana kadar fiyatının anormal şekilde yükseldiğini kaydeden Doğru, "Şu anda burada 1 ila 1,5 lira olan birinci sınıf patates, İstanbul'a ulaşana kadar fiyatı misliyle artıyor. Aslında tarla fiyatından sonraki süreçte manav, market ve semt pazarlarında yapılan fiyatlandırmalarda büyük problemler var. Ben tüketicilerimize, uygun patatesin bulunmasını ve oralara yönelmelerini öneriyorum? diye konuştu.

Adana'da turfanda patates hasadı devam ediyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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