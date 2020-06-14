Adana'da tüp dağıtım aracında 3 kilo esrar ele geçirildi
Adana'da şüphe üzerine durdurulan tüp dağıtım aracında 3 kilo esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı.
14.06.2020 10:29 | Son Güncelleme: 14.06.2020 10:50
Adana'da şüphe üzerine durdurulan tüp dağıtım aracında 3 kilo esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde mutfak tüpü dağıtımında kullanılan kamyoneti şüphe üzerine durdurdu.
Araçtaki 3 poşette 2 kilo 950 gram esrar ele geçirildi, sürücü İ.Ü. (39) gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA