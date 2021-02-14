Adana'da traktörün çarptığı kişi öldü
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Adana'da traktörün çarptığı kişi öldü

14.02.2021 22:55 | Son Güncelleme: 14.02.2021 22:58
Adana'da traktörün çarptığı kişi öldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde traktörün çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde traktörün çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Mustafabeyli Yolu'an bir çiftlikte traktörüyle manevra yapan R.A. bu sırada arkada bulunan A.Y'ye (65) çarptı.

R.A'nın ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan A.Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur

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