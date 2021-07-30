Adana'da traktör kullanırken kalp krizi geçiren kişi öldü
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Adana'da traktör kullanırken kalp krizi geçiren kişi öldü

Adana'da traktör kullanırken kalp krizi geçiren kişi öldü
Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde traktör kullandığı sırada kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti.

Adana'nın Kozan ilçesinde traktör kullandığı sırada kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Akgedikli (54), Kozan ilçesi Göller Yaylası'nda 01 RA 160 plakalı traktörü kullandığı sırada fenalaştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde Akgedikli'nin kalp krizi sonucu öldüğünü belirledi.

Jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından Akgedik'in cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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