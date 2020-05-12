Adana'da trafo üreticisi şirketten Etiyopya'ya maske ve gıda kolisi yardımı
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Adana'da trafo üreticisi şirketten Etiyopya'ya maske ve gıda kolisi yardımı

Adana'da trafo üreten bir şirket, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek olmak için Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'ya 10 bin tıbbi maske ve 20 bin koli gıda gönderdi.

Adana'da trafo üreticisi şirketten Etiyopya'ya maske ve gıda kolisi yardımı
12.05.2020 14:12 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:12

Adana'da trafo üreten bir şirket, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek olmak için Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'ya 10 bin tıbbi maske ve 20 bin koli gıda gönderdi.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Transformatör Elektromekanik AŞ, Etiyopya'ya salgınla mücadelesi için destek verme kararı aldı.

Bu kapsamda Etiyopya'ya, 10 bin tıbbi maske ve 20 bin koli gıda malzemesi gönderildi.

Şirketin yönetim kurulu üyesi Yusuf Cenk Dağsuyu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardımları Etiyopya'ya ulaştırdıklarını belirterek, "Etiyopya bizim fabrika yatırımlarımızın olduğu ülkelerden biri. Bu zorlu süreçte, birlikte çalıştığımız ülkeye destek vermek için böyle bir karar aldık." ifadelerini kullandı.

Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliği de yardımlarından ötürü şirkete teşekkür mektubu gönderdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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