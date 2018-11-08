Adana'da Trafikte Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kaza yapan iki sürücü arasında çıkan kavgada bir kişi silahla vuruldu.

Alınan bilgiye göre, Atakent Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda emekli bekçi Şahap Y'nin kullandığı 01 ALR 73 plakalı minibüs ile Selam S. yönetimindeki 01 BHC 79 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kaza sonrası sürücüler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada darp sonucu yaralanan Şahap Y. beylik tabancasıyla Selam S'yi yaraladı.

Selam S, olay yerine çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olaya şahit olan Selam S'nin yakını iki kadın ise sinir krizi geçirdi.

Polis ekipleri, Şahap Y'yi gözaltına aldı.