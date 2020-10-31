Adana'da trafik uygulamasında otomobilini bırakıp kaçan alkollü sürücü yakalandı
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Adana'da trafik uygulamasında otomobilini bırakıp kaçan alkollü sürücü yakalandı

31.10.2020 02:45 | Son Güncelleme: 31.10.2020 02:48
Adana'da trafik uygulamasında otomobilini bırakıp kaçan alkollü sürücü yakalandı

Adana'da trafik uygulamasında otomobilini bırakıp yayan kaçan ehliyetsiz ve alkollü sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Adana'da trafik uygulamasında otomobilini bırakıp yayan kaçan ehliyetsiz ve alkollü sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda alkol uygulaması yapan polis ekipleri, Abdullah Kutan idaresindeki 58 AAJ 177 plakalı otomobili durdurdu.

Polis ekiplerince yapılan kontrollerde Kutan'ın 0,96 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Kutan, polis ekiplerince karakola götürülmek üzere ekip otosuna bindirildiği sırada otomobilini bırakarak kaçtı.

Çalılık alana saklanan Kutan, 1 saatlik aramanın ardından gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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