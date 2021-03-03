Trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandı
03.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 03.03.2021 12:07
Adana'da sivil ekip aracının karıştığı trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandı.
Adana'da sivil ekip aracının karıştığı trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandı.
Elif Figen Çolak yönetimindeki 34 CAZ 74 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki kavşakta H.B. idaresindeki sivil polis aracıyla çarpıştı.
Kazada yaralanan Çolak ve polis memurları H.B. ile N.A, bölgeye sevk edilen ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney