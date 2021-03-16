Adana'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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Adana'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

16.03.2021 17:21 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:25
Adana'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kozan Baraj Gölü Mevkisi'nde Naki Metli yönetimindeki 01 AAL 761 plakalı hafif ticari araç aynı yönde seyreden Nebi Kaplan yönetimindeki 01 RB 182 plakalı otomobil çarptı. Metli'nin kullandığı araca da arkadan gelen Durmuş Ali Tacirli yönetimindeki 01 Z 1471 plakalı otomobil çarptı.

Kazada yaralanan Tacirli 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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