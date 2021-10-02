Adana'da trafik kazası sonrası çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Haberler
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Adana'da trafik kazası sonrası çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

AA / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel
Adana'da trafik kazası sonrası çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kazaya karışan 2 otomobilde bulunanlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kazaya karışan 2 otomobilde bulunanlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Bülent Angın Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 34 PD 4497 plakalı otomobille, O.Ş. idaresindeki 01 DD 538 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası otomobillerde bulunanlar arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, O.Ş. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli F.D, çarşı ve mahalle bekçileri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüpheli, Bağlar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

AA / Ozan Efeoğlu - Son Dakika Haberleri
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