Adana'da trafik kazası...Lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü yaralı kurutuldu Adana'da trafik kazası...Lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü yaralı kurutuldu Adana Kozan Karayolu Çukurören mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 01 Y 9212 plakalı lüks otomobil hurdaya döndü.

Adana'da trafik kazası...Lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü yaralı kurutuldu

ADANA - Adana Kozan Karayolu Çukurören mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 01 Y 9212 plakalı lüks otomobil hurdaya döndü. Hurdaya dönen araçtan sürücü Mehmet Tümer yaralı olarak kurtarıldı.

İddialara göre Adana Kozan Karayolun da bugün akşam saat 22.40 sularında meydana gelen kazada 01 Y 9212 plakalı Mehmet Tümer yönetimindeki lüks araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek mısır tarlasına takla atarak durabildi. Hurdaya dönen araç içinde kalan sürücü Mehmet Tümer güçlükle çıkarılarak Kozan devlet hastanesine kaldırıldı. Kazada aracın parçaları mısır tarlası içine savrulurken araç kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Kozan devlet hastanesine kaldırırken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik güçleri araçtan akan yakıt nedeni ile geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: İHA