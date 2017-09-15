Adana'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Adana'da, otoyolda iki aracın karıştığı trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.



Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakalıları ve sürücüsü belirlenemeyen iki otomobil otoyolda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil yola savruldu. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri çevrede 2'si çocuk toplam 7 yaralıyı kentteki çeşitli hastaneye kaldırdı.



Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ADANA