Adana'da trafik kazası: 6 yaralı
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Adana'da trafik kazası: 6 yaralı

06.11.2020 21:45 | Son Güncelleme: 06.11.2020 21:48
Adana'da trafik kazası: 6 yaralı

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı.

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı.

Suray Tunç idaresindeki 06 VRY 32 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Adem Kırar yönetimindeki 43 BF 288 plakalı hafif ticari araç, merkez Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'nde çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler Tunç ve Kırar ile Zekiye Kırar, Ayşe Övet, Nadir Övet ve 10 yaşındaki Merve Övet ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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