Adana'da trafik kazası: 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da trafik kazası: 5 yaralı

Adana'da trafik kazası: 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Samet B'nin kullandığı 01 TG 354 plakalı otomobil, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 GC 5754 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Samet B. ile araçta bulunan Furkan B, Cumali B, Mehmet B. ve Mustafa B. kentteki hastanelere kaldırıldı.

Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Adana'da trafik kazası: 5 yaralı
Adana'da trafik kazası: 5 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

Doğum sırasında düşürüldüğü iddia edilen Azra bebek ölüm kalım savaşı veriyor! Aile soluğu savcılıkta aldı
Doğum sırasında düşürüldüğü iddia edilen Azra bebek ölüm kalım savaşı veriyor! Aile soluğu savcılıkta aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Meral Akşener Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Kartal Tibet Melisa Döngel Serenay Sarıkaya
Spor Metin Oktay Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mario Balotelli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da trafik kazası: 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.07.2021 03:24:17. #1.13#

title