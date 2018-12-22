Adana'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Adana'da, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Adana'da, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Mehmet Hantekin idaresindeki 21 GD 649 plakalı minibüs ile otoyolun 80. Yıl Bulvarı Kavşağı yakınlarında, Mustafa Şahin'in kullandığı 33 L 8426 plakalı otomobil ve Dila Miral yönetimindeki 01 ED 521 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla farklı hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolda bir süre ulaşım aksadı.
Kaynak: AA