Adana'da trafik kazası: 4 yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
02.08.2020 15:57 | Son Güncelleme: 02.08.2020 16:00
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Deniz Sert (41) idaresindeki 42 V 6965 plakalı otomobil, Varsaklar Mahallesi Adana Caddesi'nde refüjdeki elektrik direğine çarptı.
Yaralanan sürücü, otomobildeki Ünzile Sena (12) ve Songül Sert (34) ile Emine Dolaş (61), ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA