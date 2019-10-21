Adana'da trafik kazası: 4 yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Süleyman Akyürek yönetimindeki 35 N 0307 plakalı otomobil, Kadirli-Ceyhan kara yolunda önce 01 VE 541 plakalı traktörle, ardından Ramazan Karakuzu idaresindeki 01 RS 212 plakalı mandalina yüklü kamyonla çarpıştı.
Kazada şarampole devrilen kamyonun sürücü Karakuzu, otomobil sürücüsü Akyürek ile aynı araçta bulunan Ağah Uzun ve İsmail Parıldak yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kozan Devlet hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Uzun, Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.