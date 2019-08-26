Adana'da trafik kazası: 4 yaralı

Adana'da trafik kazası: 4 yaralı

Adana'nın Feke ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

26.08.2019 17:32
Adana'da trafik kazası: 4 yaralı

Adana'nın Feke ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Aydoğdu (67) idaresindeki 46 HA 452 plakalı kamyonet, Feke-Kozan kara yolunda direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu uçuruma devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Aydoğdu, Yücel (64), Emine (81) ve Songül Yavuz (42) Can-Kur ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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