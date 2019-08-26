Adana'da trafik kazası: 4 yaralı
Adana'nın Feke ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Adana'nın Feke ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mahmut Aydoğdu (67) idaresindeki 46 HA 452 plakalı kamyonet, Feke-Kozan kara yolunda direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu uçuruma devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Aydoğdu, Yücel (64), Emine (81) ve Songül Yavuz (42) Can-Kur ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.