Adana'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Adana'da meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.



Tacettin Batuge'nin kullandığı 01 Y 2967 plakalı otomobil, merkez Sarıçam İlçesi Kozan yolundaki Buruk Mezarlığı önünden geçtiği sırada önce mezarlık duvarına, ardından da ağaca çarptı.



Kazada ağır yaralanan şoför Batuge ile eşi Kevser, kızı Azra ve oğlu Yunus Emre Batuge 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.