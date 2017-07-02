Adana'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Adana'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı, Yenidam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Özcan Kalay idaresindeki 01 FE 429 plakalı otomobil köprüden geçtiği sırada yoldan çıkarak dere yatağına düştü. Ters dönen otomobildeki sürücü Kalay, arkadaşı Resul Gökçek ve henüz ismi öğrenilemeyen oğlu yaralandı.



Kalay ve arkadaşının oğlunu, kazayı görüp yardımlarına koşan diğer sürücüler kurtardı. Araçta sıkışan Resul Gökçek'in kurtarılması için Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Can-Kur ekiplerinden yardım istendi.



Bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri, yaptıkları çalışmayla araçtaki Gökçek'i sıkıştığı yerden çıkarttı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.



Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - ADANA