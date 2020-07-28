Adana'da trafik kazası: 3 yaralı
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Adana'da trafik kazası: 3 yaralı

Adana'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

28.07.2020 23:55 | Son Güncelleme: 29.07.2020 02:33

Adana'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hayriye Şentürk idaresindeki 01 HY 391 plakalı otomobil Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Adana hastaneler çıkışı yakınlarında İsmet Ünlü idaresindeki 01 CIG 640 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücü Şentürk ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarda Seyhan Devlet ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Adana'da trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: AA

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