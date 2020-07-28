Adana'da trafik kazası: 3 yaralı
Adana'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
28.07.2020 23:55 | Son Güncelleme: 29.07.2020 02:33
Adana'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Hayriye Şentürk idaresindeki 01 HY 391 plakalı otomobil Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Adana hastaneler çıkışı yakınlarında İsmet Ünlü idaresindeki 01 CIG 640 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücü Şentürk ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarda Seyhan Devlet ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA