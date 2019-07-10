Adana'da trafik kazası: 3 yaralı

Adana'da meydana gelen trafik kazasında biri bebek 3 kişi yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda, F.A. idaresindeki 33 NPL 59 plakalı otomobil, önce Suriyeli bir ailenin bindiği elektrikli bisiklete, daha sonra park halindeki 2 otomobile çarptı.

Kazada yaralanan Suriyeli bebek ile anne ve babası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alkollü olduğu iddia edilen sürücü F.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA