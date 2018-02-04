Adana'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
ADANA (AA) - Adana'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
ADANA (AA) - Adana'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cuma Durgun yönetimindeki 33 EGA 58 plakalı hafif ticari araç, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda refüje çarptı.
Kazanın ardından sürücü araçta sıkıştı, Ravda ve Bilnur Durgun yola savruldu.
Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü ile diğer 2 yaralı, ambulanslarla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle aksayan ulaşım, aracın çekilmesinin ardından normale döndü.